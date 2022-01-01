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В четыре раза дешевле Apple

и с кучей уникальных фишек
Честная цена от производителя
Без наценки за бренд
и переплат розничным сетям
CGPods X
Черный
Белый
5 490 ₽
10 990 ₽
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CGPods Lite
Черный
Белый
5 490 ₽
10 990 ₽
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CGPods AIR 2
Черный
Белый
5 490 ₽
10 990 ₽
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CGPods AirPro
Черный
Белый
5 990 ₽
10 990 ₽
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CGPods
Идеальные беспроводные наушники на каждый день
CGPods X
5 490 ₽
10 990 ₽
Купили: 5 352шт
Лучшие беспроводные наушники в России
По рейтингу издания №1 в России о мобильных технологиях mobile-review.com
Черный
Белый
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Что нового?
Высококлассный микрофон
Отличный звук и приятные разговоры
Полностью новое
программное обеспечение
Максимальная стабильность соединения по Bluetooth и синхронность работы без задержек звука
Все самое лучшее мы тоже сохранили
Влагозащита по стандарту IPx6, удачный спортивный форм-фактор, алюминиевый неубиваемый кейс и автономность.
Влагостойкие наушники
Можно мыть под краном,
слушать музыку под дождем и в душе
Не страшно уронить в снег, в грязь или в стакан
Степень влагозащиты IPx6
Защита от сильных струй и водяных потоков с любого направления
Максимальная гигиеничность
Легко снять и помыть силиконовые накладки, а неглубокий кейс легко чистить влажной салфеткой
Уникальный
неубиваемый кейс
Изготовлен из ударопрочного авиационного алюминия
Из такого алюминия делают Боинги!
Выдерживает нагрузку 220 кг
Не страшно наструпить, а дети не сломают
Уникальный поворотный механизм крышки
не откроется случайно в кармане или рюкзаке
Наушники
на целый день!
Маленькие и легкие,
почти не ощущаются
Невидимы за длинными волосами или под головным убором
До 17 часов без розетки
4 часа без зарядки и 3,5 раза наушники можно зарядить от кейса
Полностью обновленная программная часть
Bluetooth 5.0 сопрягается за несколько секунд. Синхронное воспроизводит аудио и видео, работает в радиусе 10 метров
Идеальны
для занятий спортом
Не выпадают из ушей при активных движениях
Наушник весит всего 4,9 г
Силиконовая распорка надежно закрепляет наушник
Не боятся пота во время тренировки
Можно просто помыть под краном после тренировки
Максимальная шумоизоляция
Ничто не отвлекает от тренировки
Сенсорное управление встроенный микрофон
Управляйте легким касанием
11 команд управления
музыкой и звонками
Встроенный микрофон
Не нужно снимать наушники
или доставать телефон
Голосовой помощник
на русском языке
Не придется отвлекаться
CGPods Lite
5 490 ₽
10 990 ₽
Купили: 84 277шт
Первые неощутимые и невидимые
бюджетные беспроводные наушники
Видеообзор
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CGPods Air 2
5 490 ₽
10 990 ₽
Купили: 126 639шт
Близнецы «Яблочной» модели.
Цена — ниже, возможностей — больше!
Видеообзор
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Самые легкие и компактные CGPods
Самые легкие наушники и кейс в мире!
В 2,5 раза легче чем у Apple!
100% захват речи
Качественный микрофон с завода, что выпускает их для Apple
Антропометрически выверенный форм-фактор
Наушники не выпадают, а уши не устают
Услышать ВСЁ!
Направленный внешний микрофон
Качественный микрофон с завода, что выпускает их для Apple
Форм-фактор, идеально подходящий для гарнитуры
Не придется повышать голос даже в шумных местах
CGPods AIR2 улавливают вашу речь на 100%
Собеседник услышит все!
Самый компактный кейс
Самый маленький и компактный кейс CGPods
весит 24 грамма – в 3 раза легче чем у Apple!
Не оттягивает карман рубашки
Поместится даже в микро-кармашек в джинсах
Округлый глянцевый кейс-антистресс
Приятно держать-вертеть и щелкать магнитной крышкой
Можно носить хоть весь день – уши не устанут
Антропометрически выверенный форм-фактор
Идеальный центр тяжести – наушники не выпадают
«Капельки» на 10% меньше «яблочных»
Не жмут, не распирают слуховой проход – уши не устают
Сбалансированная шумоизоляция
Слышно окружающий мир для безопасности, вашей или ваших детей
Идеальная функциональность
3 часа непрерывной работы и сутки без розетки!
7 полных подзарядок от кейса и зарядка через Type-C
Сенсорные кнопки
11 команд легким касанием
Голосовой помощник на русском языке
Не придется отвлекаться
CGPods AirPro
5 990 ₽
10 990 ₽
Купили: 11 497шт
Самые прогрессивные наушники CGPods
Видеообзор
Черный
Белый
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CGPods Air Pro это:
Двойное активное шумоподавление ANC + ENC и режим прозрачности
Не пропустите ничего важного, наслаждаясь музыкой через 10мм динамик
Игровой режим
Мгновенный отклик и уши не устанут
Поразительная автономность
6 часов беспрерывного воспроизведения и сутки без розетки
Сенсорное управление
15 команд и встроенный микрофон
Двойное активное шумоподавление ANC+ENC
Отдельный внешний микрофон считывает все окружающие шумы
Система Active Noise Control анализирует пространство 200 раз в секунду.
Система Environmental Noise Cancellation защищает голос от шумов при разговоре
Снижает до 90% внешнего шума
Инвертированная звуковая волна смешивается с внешним шумом и заглушает его
Используйте как беруши,
пригодится везде!
Не давят так сильно, как беруши: можно долго использовать в офисе или общественном транспорте
Режим прозрачности:
не пропустите важную информацию!
Внешний микрофон фиксирует окружающие звуки и усиливает их
Не придется снимать наушники, для короткого разговора или чтобы расслышать объявление
Легко и быстро включить
легким прикосновением пальца
Максимальная безопасность!
Ваши дети всегда услышат вас и любую опасность на улице
Игровой режим
Минимальное время отклика
Быстрая реакция – прямой путь к победе в игре
Забудь про большие тяжелые игровые наушники
Уши свободно дышат всю игру и не устают
Играй до победы
Работают 6 часов без перерыва и сутки без розетки
Поразительная автономность
6 часов работы на одном заряде
Этого хватит почти на весь день активного использования
Больше суток работы без розетки
Три полных подзарядки от кейса
Быстрая зарядка
Кейс заряжается полностью всего за 90 минут
Сенсорное управление и встроенный микрофон
15 команд легким касанием
Play, stop/пауза, громкость, переключение трека, ответ на звонок, набор последнего номера, вызов голосового помощника, включить/выключить игровой режим, включить/выключить режим шумоподавления /прозрачности
Встроенный микрофон
Не нужно снимать наушники или доставать телефон для разговора
Голосовой помощник на русском языке
Не придется отвлекаться
Как оформить заказ
Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 8 (800) 551-38-75
Мы доставляем по всей России и странам СНГ курьером или через пункты самовызова: Почта России (в т.ч. EMS), СДЭК, Boxberry и Яндекс.Доставка. Доставка в Тюмени и Санкт-Петербурге – на следующий день, в Москве возможна в тот же день!
Оплата любым удобным способом: наличными или картой, при получении или на сайте. Также вы можете оплатить переводом на Яндекс Кошелек (ЮMoney)
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Отзывы реальных
пользователей
CGPods X
Андрей, водитель такси
Очень удобные наушники. Так как я постоянно за рулем, по телефону особо не поговоришь, к машине телефон подключаться не хотел. А с наушниками сопряжение прошло на ура. Да и не надо телефон в руки брать, чтоб на звонок ответить. А еще можно только с 1 наушником ходить, очень удобно.
Алия, культорганизатор
Занимаюсь по утрам йогой. Будить своих домочадцев не хочу, по этому занимаюсь в наушниках. Мои прежние постоянно выпадали из ушей, а эти очень хорошо там сидят,  даже если я долгое время нахожусь вниз головой.
Артем, студент
Люблю громко слушать музыку в наушниках, создается ощущение полного погружения! А у предыдущих моих наушников был очень неприятный треск на большой громкости. Решил попробовать CGPods, спасибо вам что сделали модель с хорошей шумоизоляцией, это тоже влияет на громкость.
Иван, преподаватель
Думал, что потерял наушники! Оказывается, забыл вытащить из кармана в джинсах и случайно постирал. Нашел их в кармане куртки. К моему великому счастью с ними ничего не произошло, они работают!!
Юлия, спортсменка
Решила начать бегать по утрам. Залы закрыты, а двигаться как то надо. Нашла для себя данные наушники, и по цене хорошо, по карману не бьют. Так вот. Обычные наушники постоянно из уха выпадали, а эти так хорошо сидят, бегать теперь одно удовольствие
Людмила, мама подростка
Покупала сыну наушники данной модели. Постоянно, как и у большинства школьников в рюкзаке бардак. Жаловался, что постоянно рвет проводные наушники, а без-проводные наушники рассыпаются по всему рюкзаку, и зарядка соответственно тоже не идет. Прочитала отзывы про кейс для этой модели и купила ему в подарок на день рождения, ходит уже 3 месяца, для него это рекорд!
Лилия, бухгалтер
Подруга у меня преподаватель бас гитары, постоянно с музыкой в наушниках. Жаловалась что звук в ее наушниках плохой. Думала что же ей подарить на ДР, почитала отзывы, купила, подруга довольна.
Алексей, студент
На днях был на даче, поставили бассейн, а друг решил пошутить и толкнул меня прямо в воду. Думал всё, конец наушникам, а им ничего. Они у вас что, бессмертные?
Анастасия, торговый представитель
По работе приходиться часто ездить в поезде часов по 7-8. Теперь в плацкарте удобно слушать музыку и аудиокниги полке удобно, провода не мешают. Можно убрать телефон в сумку и ходить по вагону, и заряда хватает на всю дорогу!
Сергей, фотограф
Люблю вечером пройтись по набережной, пофотографировать природу, иногда такие прогулки затягиваются на часа 4. Меня очень порадовало, что эти наушники хорошо держат заряд! С предыдущими у меня были проблемы в этом плане.
Яна, косметолог
Брала наушники в белом цвете, пользуюсь уже около полу года. Любые наушники надо чистить. Это зачастую сложно. Приходилось использовать проспиртованные палочки. А ковыряться я не люблю. Наушники данной модели очень легко мыть, так как они влагостойкие. Просто открыть воду, и быстренько промыть. Мне это очень нравится, и они у меня всегда чистенькие и беленькие. Не стыдно дать послушать их друзьям
Анна, домохозяйка
Маленький ребенок постоянно ломает мои очки или пластиковые кейсы для наушников. Мне очень повезло, я увидела рекламу в интернете, и прочитала что у этой модели алюминиевый кейс, который выдерживает до 100кг. Так вот наконец-то наушники прожили у меня уже полгода, я так рада!
CGPods Lite
Оля, студентка
Когда прочитала в рекламе, что кейс вызывает привыкание, подумать не могла что буду сама так часто его держать в руках! Действительно приятный анти-стресс бонус в дополнение к наушникам.
Антон, управляющий
Заказывал 2 модели наушников, супруге выбрал модель лайт, подарок ей очень понравился, довольна, пользуется уже второй месяц без нареканий, переживал что не подойдут по размеру, но подобрали необходимые амбушюры из комплекта - сели идеально.
Артём, фрилансер
Очень удобный и  компактный кейс, магнитная крышка не позволяет ему самостоятельно открыться - что предотвращает потерю и поиск наушников в рюкзаке.
Виктор, работник кафе
Я довольно часто забываю поставить наушники на зарядку, а с утра по пути на работу люблю взбодриться энергичной музыкой, хорошо что заряда CGPods хватает на несколько дней - теперь музыка всегда со мной.
Ярослав, ординатор
В настоящее время гигиена очень важна, после улицы всегда дезинфицирую телефон, а когда летом купил наушники стал так же регулярно мыть их под проточной водой - быстро, удобно и безопасно
Наталья, продавец-консультант
Не люблю громоздкие и заметные наушники, CGPods lite сразу полюбились мне своей миниатюрностью и универсальностью - подходят абсолютно к любому случаю.
Виктор, работник кафе
Я довольно часто забываю поставить наушники на зарядку, а с утра по пути на работу люблю взбодриться энергичной музыкой, хорошо что заряда CGPods хватает на несколько дней - теперь музыка всегда со мной.
Матвей, управляющий магазином
Покупал наушники для сына, 13 лет, у него постоянно все ломается - то мы чиним каждый месяц экран телефона, то покупаем новые наушники с завидной регулярностью. Когда встал выбор между моделями - не раздумывая решили брать в неубиваемом кейсе - стильно и надежно.
Олег, программист
Для меня при выборе наушников на первом месте стоит звук, чтобы я мог их надеть и изолироваться от внешнего мира - данная модель на 100% соответствует моим критериям
Никита, персональный тренер
Уже забыто то время, когда во время тренировок болтались провода от наушников. У меня даже был случай, когда бегая на дорожке я неловко махнул рукой и телефон отлетел в стену, как итог - разбитый экран, с беспроводными наушниками таких ситуаций можно избежать.
CGPods Air 2
Алексей, курьер
Гарнитура – незаменимая вещь за рулем. Блютус ловит далеко, если на заправке пошел платить и не взял из машины телефон, то разговор не прерывается. Я постоянно забываю и ничего – держит связь даже с восьмой колонкой, а это метров 10!
Юлия, художник
Сенсорное управление и микрофон это просто супер! Люблю работать под музыку, это настраивает на творчество. Если заработался и уже не помнишь где лежит сам телефон, можно ответить на звонок. Любым  пальцем легко нажать, ведь управление сенсорное, а руки в краске постоянно
Никита, менеджер
Имею нестандартную форму ушей, вакуумные затычки плохо держатся и пропадает бас. Эти благодаря эплевскому форм-фактору просто спасение, и за куда меньшие деньги!
Дарья, домохозяйка
Подарили сыну на день рождения, давно мечтал о наушниках без проводов. Мне важно было, чтобы не затычки, ребенок до школы добирается на автобусе – это очень опасно, если на улице вокруг себя он ничего не слышит. Муж тоже оценил удобство, смотрит телевизор по ночам в них. А я оценила тишину, никто не мешает спать ;)
Дима, студент
Наконец-то нормальный индикатор заряда! У многих только один диод и попробуй пойми когда сколько осталось заряда в кейсе и когда стоит подзарядить - не раз попадал в ситуацию когда оказываешься без зарядки, а кейс внезапно горит красным
Анна, врач
Решила быть ближе к молодежи, но потратить огромные деньги на беспроводные наушники нет возможности. Знакомые посоветовали наушники Кэйс Гуру, и как раз новинка - CGPods Air. Особенно в восторге от микрофона, по утрам созваниваюсь с дочерью перед школой по пути домой в метро, после ночной смены уже нет сил держать телефон в руках, очень выручает
Иван, стажер
Уууууу, каааак же мне надоели провода зарядок, особенно если у каждого устройства свой разъем! Через Type-C я могу зарядить наушники где угодно, у всех есть такой кабель. А сам провода теперь вообще с собой не ношу, у телефона беспроводная зарядка в офисе, у наушников тоже надо теперь)
Яна, косметолог
Брала наушники в белом цвете, пользуюсь уже около полу года. Любые наушники надо чистить. Это зачастую сложно. Приходилось использовать проспиртованные палочки. А ковыряться я не люблю. Наушники данной модели очень легко мыть, так как они влагостойкие. Просто открыть воду, и быстренько промыть. Мне это очень нравится, и они у меня всегда чистенькие и беленькие. Не стыдно дать послушать их друзьям
Алексей, студент
На днях был на даче, поставили бассейн, а друг решил пошутить и толкнул меня прямо в воду. Думал всё, конец наушникам, а им ничего. Они у вас что, бессмертные?
CGPods AirPro
Юрий, консультант
И как я раньше жил без этих наушников?
Шумоподавление просто космос! У меня в доме шумные соседи с нескончаемым ремонтом, который начинается в 9 утра даже на выходных. Как же спасают меня мои новые наушники) Включил шумодав, даже если не планируешь слушать музыку в данный момент и наконец не слышишь эту дрель)
Иван, менеджер
Люблю иногда послушать музыку за работой в офисе. И режим прозрачности это лучшее, что можно было придумать в наушниках! Можно, например, слушать аудиокнигу и одновременно слышать, всё, что происходит вокруг, не упустив ничего важного) Или если стало, наоборот, слишком шумно, одно касание и в работе шумоподавление)
Игорь, программист
Игры занимают почти всё моё свободное время. Мои большие полноразмерные наушники уже столько всего пережили, что менять на новые такие же как-то не хотелось. Недавно узнал о новинке, тюменских наушниках CGPods Air Pro. Про данный бренд я слышал очень много положительных отзывов от своих друзей, но кроме как в играх, я наушники редко, где использую. Меня заинтересовало что у них есть игровой режим. Заказал на официальном сайте, подождал 2 дня и наушники были у меня) Во время игр был приятно удивлён: эти малыши выдают отличный звук, без отставания и прерывания. Также у меня были опасения, что так долго, как я обычно играю, мои уши устанут от этих маленьких наушников. Но использование оказалось комфортным, наушники в ушах почти невесомы. Особенно порадовало то, что можно отойти от своего игрового места, не снимая наушники и сходить за чашкой чая или энергетика 
Надежда, домохозяйка
В наушниках очень нравится то, что я могу оставить телефон на зарядке в спальне, а сама уйти готовить на кухню и моя любимая аудиокнига не прервётся на самом важном моменте!:)
Юлия, администратор
Не возникает проблем с поиском розетки будучи вне дома для зарядки моих наушников, так как радует ёмкость аккумулятора) Заряжаю кейс раз в несколько дней, этого хватает для нормированного использования наушников.
Владимир, дизайнер
Сенсорное управление оказалось для меня удобней механического. До наушников CGPods Air Pro я пользовался наушниками другого бренда с механическим управлением. Так вот, время отклика на касание у CGPods Air Pro - моментальное, что очень радует! Можно быстро остановить трек или принять звонок, без усилий, лишь одним касанием)
Олег, риелтор
Я риелтор и эти наушники с шумоподавлением хорошо показывают себя в городских условиях, часто приходится передвигаться по городу, поэтому нахожусь в шумных местах, но это мне не мешает слушать музыку с низким уровнем громкости или концентрироваться на аудио-уроках даже во время поездки в общественном транспорте, не меняя уровень звука.
Олеся, домохозяйка
Для спорта – идеальные наушники. Особенно порадовал режим прозрачности. Так как дома маленький ребенок и большая семья, я, как мама в декрете, предпочитаю заниматься йогой в наушниках, но в то же время слышу все, что происходит вокруг и мне спокойно. Наушники хорошо держат заряд и удобно сидят в ушах.
Илья, блогер
Использую данные наушники для работы и игр, приобрел недавно, покупкой очень доволен. Я ориентировался на 2 основных критерия при выборе: 1 это удобство, так как я блогер, мне постоянно надо что-то смотреть и слушать, в этих наушниках мои уши не устают от длительного использования, как было с прошлыми, и 2 это качество звука - четкое и объемное, играю в удовольствие, расслабляясь после тяжелого дня.
Владимир, менеджер по продажам
Долго искал компактные и удобные наушники. Данная модель меня порадовала, подключил к телефону быстро, проблем никаких не возникло, но больше всего поразила дальность действия, работая в офисе, часто приходится выходить из кабинета, к моему удивлению звук остается ровным, никаких помех не возникает, качество на высоте.
Екатерина, фитнес-тренер
Очень понравился кейс, выглядят стильно. Легко помещаются в карман, для меня как для фитнес-тренера все должно быть с собой.  Получила данные наушники в подарок, не могу не написать свой отзыв. Звучание качественное, но самое главное заряд держат долго, что очень важно, так как на связи я 24/7.  
Кирилл, специалист по охране труда
Куплены вместо дорогих наушников на замену, но я не ожидал, что качество будет лучше, чем у моих предыдущих. Звук чистый и объемный что не может не радовать за такую цену, так как я любитель хорошего звучания. Работаю на производстве, где постоянный гул даже в помещении, с этими наушниками мои уши отдыхают.
Никита, менеджер
Приобрел на днях наушники, довольно хороший агрегат, стиль, дизайн, функции – все продумано до мелочей. Понравилось, как сидят в ухе, не надо постоянно поправлять, сенсорное управление, очень много команд. Отвечаю на звонок, управляю громкостью через наушники, очень удобно при постоянной работе за рулем, при прослушивании музыки тоже легко регулирую все, благодаря сенсору.
Видеообзоры на беспроводные
bluetooth-наушники
CGPods Lite
WylsaCom и CGPods Lite
Артемий Лебедев и CGPods 5.0
Николай Соболев и CGPods Lite
Доктор Дью и CGPods Lite
Илья Соболев и CGPods Lite
Сергей Минаев и CGPods Lite
CGPods Lite видеообзор товара
CGPods Air 2
Ксения Собчак и CGPods Air 2
Сергей Минаев и CGPods Air 2
Доктор Дью и CGPods Air 2
Артемий Лебедев и CGPods Air 2
Николай Соболев и CGPods Air 2
CGPods Air 2 видеообзор товара
CGPods AirPro
Артемий Лебедев и CGPods Air Pro
Видеообзор CGPods Air Pro
Wylsacom и CGPods Air Pro
Ксения Собчак и CGPods Air Pro
Михаил Шахназаров и CGPods Air Pro
Combat Crew и CGPods Air Pro
В чем отличия?
CGPods X
CGPods Lite
CGPods AIR 2
CGPods AirPro
Оригинальные
«Фрукты»
Время работы
на одном заряде		 4 часа 4 часа 3 часа более 6 часов 4 часа
Дизайн Брутально -
спортивный		 Компактно -
незаметный		 Типично -
фруктовый		 Футуристический Самый узнаваемый
Количество зарядок
с помощью кейса		 3,5 (+13 часов работы)
Итого: 17 часов		 4 (+16 часов работы)
Итого: 20 часов		 5 (+15 часов работы)
Итого: 18 часов		 3 (+18 часов работы)
Итого: более 24 часов		 4 (+20 часов работы)
Итого: 24 часа
Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.2 5.0
Материал кейса Алюминий, износостойкое
покрытие		 Пластик, износостойкое
покрытие soft-touch		 Пластик, износостойкое
матовое покрытие		 Пластик, износостойкое
матовое покрытие		 Пластик, глянцевое
покрытие, быстро царапается
100% синхронное
воспроизведение
музыки, звука и видео
Управление громкостью
с наушников
Переключение треков
с наушников
Защита от воды
Распорки для
удержания в ушах
Кейс Профессиональный
авиационный алюминий,
выдержит 100 кг		 Кейс-антистресс, наощуль
как морская галька,
магнитная крышка		 Как у фруктов, только
меньше пачкается и
не царапается		 Как у фруктов, только
меньше пачкается и
не царапается		 Глянцевый, снаружи
собирает царапины,
внутри — пыль
Цена
5 490 рублей
Черный
Белый
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5 490 рублей
Черный
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5 490 рублей
Черный
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5 990 рублей
Черный
Белый
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21 990рублей
Комплектация
Что в комплекте с наушниками CGPods?
CGPods X
CGPods Lite
CGPods AIR 2
CGPods AirPro
Беспроводные наушники (2 шт.)
Сменные амбушюры (только с CGPods X, CGPods Lite и CGPods AirPro)
Кейс для зарядки наушников
USB-кабель для зарядки
Эргономичные распорки для крепкой
фиксации в ухе (только с CGPods X)
Руководство пользователя на русском языке
Гарантийный талон
FAQ
Ответы на часто задаваемые вопросы
Цена?
Наушники CGPods стоят в четыре раза дешевле, чем Apple. CGPods X с прочным алюминиевым кейсом обойдутся в 5 490 рублей, невидимые и неощутимые CGPods Lite — всего в 5 490 рублей. Новейшая модель CGPods AIR 2 с премиальным фруктовым дизайном стоят 5 490 руб.
Как сделать заказ?
Оставьте заявку на нашем сайте. Или позвоните по номеру 8 800 (551) 38-75
Как оплатить CGPods?
Заплатить за наушники можно на сайте картой, через перевод по PayPal, Qiwi-кошелёк или Яндекс.Деньги, Курьеру при получении, после проверки. Подробности тут.
Где купить?
Прямо здесь! Заказывать напрямую на официальном сайте просто и выгодно. Зачем платить посредникам, верно?
Как происходит доставка?
Мы доставляем по всей России и странам СНГ курьером или через пункты самовызова: Почта России (в т.ч. EMS), СДЭК, Boxberry и Яндекс.Доставка. Доставка в Тюмени и Санкт-Петербурге – на следующий день, в Москве возможна в тот же день! Подробности тут.
Какая модель лучше подойдёт девушке?
Все наушники CGPods подходят и мужчинам, и женщинам. Однако практика показывает, что нежное девичье сердечко тает уже от одного вида кейса беленьких CGPods Lite. Потому что, он очень милый и даже похож на коробку от ювелирки. А сами CGPods Lite благодаря маленькому размеру будут комфортно помещаться даже в самом изящном девичьем ухе. А еще их совершенно не видно за волосами или под головным убором. Модники и модницы наверняка оценят узнаваемый «фруктовый» дизайн новых CGPods Air 2 – они очень «трендовые» и изящные. А еще невесомые и очень комфортные: не жмут, не выпадают даже при активных движениях. Практически не ощущаются в ушах, даже если носить весь день.
Почему покупать CGPods в нашем магазине выгодно?
Покупая здесь, напрямую у производителя, вы экономите как минимум 3-4 тысячи рублей на наценках перекупщиков. И получаете 1 год прямой официальной гарантии, по которой мы заменим наушники на новые в случае производственного брака – никакого ремонта!
Остались вопросы?
Оставьте ваш номер и мы обязательно свяжемся с вами. Или позвоните нам по телефону 8(800)551-38-75
Как оформить заказ
Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 8 (800) 551-38-75
Мы доставляем по всей России и странам СНГ курьером или через пункты самовызова: Почта России (в т.ч. EMS), СДЭК, Boxberry и Яндекс.Доставка. Доставка в Тюмени и Санкт-Петербурге – на следующий день, в Москве возможна в тот же день!
Оплата любым удобным способом: наличными или картой, при получении или на сайте. Также вы можете оплатить переводом на Яндекс Кошелек (ЮMoney)
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Экономия 898
CGPods Lite
5 490 ₽
10 990 ₽
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5 490 ₽
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Экономия 898
CGPods Lite
5 490 ₽
10 990 ₽
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5 490 ₽
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Экономия 898
CGPods Air 2
5 490 ₽
10 990 ₽
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5 490 ₽
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Экономия 898
CGPods Air 2
5 490 ₽
10 990 ₽
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5 490 ₽
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Экономия 898
CGPods AirPro
5 990 ₽
10 990 ₽
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5 990 ₽
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Экономия 898
CGPods AirPro
5 990 ₽
10 990 ₽
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5 990 ₽
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Экономия 898

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