И как я раньше жил без этих наушников?
Шумоподавление просто космос! У меня в доме шумные соседи с нескончаемым ремонтом, который начинается в 9 утра даже на выходных. Как же спасают меня мои новые наушники) Включил шумодав, даже если не планируешь слушать музыку в данный момент и наконец не слышишь эту дрель)
Люблю иногда послушать музыку за работой в офисе. И режим прозрачности это лучшее, что можно было придумать в наушниках! Можно, например, слушать аудиокнигу и одновременно слышать, всё, что происходит вокруг, не упустив ничего важного) Или если стало, наоборот, слишком шумно, одно касание и в работе шумоподавление)
Игры занимают почти всё моё свободное время. Мои большие полноразмерные наушники уже столько всего пережили, что менять на новые такие же как-то не хотелось. Недавно узнал о новинке, тюменских наушниках CGPods Air Pro. Про данный бренд я слышал очень много положительных отзывов от своих друзей, но кроме как в играх, я наушники редко, где использую. Меня заинтересовало что у них есть игровой режим. Заказал на официальном сайте, подождал 2 дня и наушники были у меня) Во время игр был приятно удивлён: эти малыши выдают отличный звук, без отставания и прерывания. Также у меня были опасения, что так долго, как я обычно играю, мои уши устанут от этих маленьких наушников. Но использование оказалось комфортным, наушники в ушах почти невесомы. Особенно порадовало то, что можно отойти от своего игрового места, не снимая наушники и сходить за чашкой чая или энергетика
В наушниках очень нравится то, что я могу оставить телефон на зарядке в спальне, а сама уйти готовить на кухню и моя любимая аудиокнига не прервётся на самом важном моменте!:)
Не возникает проблем с поиском розетки будучи вне дома для зарядки моих наушников, так как радует ёмкость аккумулятора) Заряжаю кейс раз в несколько дней, этого хватает для нормированного использования наушников.
Сенсорное управление оказалось для меня удобней механического. До наушников CGPods Air Pro я пользовался наушниками другого бренда с механическим управлением. Так вот, время отклика на касание у CGPods Air Pro - моментальное, что очень радует! Можно быстро остановить трек или принять звонок, без усилий, лишь одним касанием)
Я риелтор и эти наушники с шумоподавлением хорошо показывают себя в городских условиях, часто приходится передвигаться по городу, поэтому нахожусь в шумных местах, но это мне не мешает слушать музыку с низким уровнем громкости или концентрироваться на аудио-уроках даже во время поездки в общественном транспорте, не меняя уровень звука.
Для спорта – идеальные наушники. Особенно порадовал режим прозрачности. Так как дома маленький ребенок и большая семья, я, как мама в декрете, предпочитаю заниматься йогой в наушниках, но в то же время слышу все, что происходит вокруг и мне спокойно. Наушники хорошо держат заряд и удобно сидят в ушах.
Использую данные наушники для работы и игр, приобрел недавно, покупкой очень доволен. Я ориентировался на 2 основных критерия при выборе: 1 это удобство, так как я блогер, мне постоянно надо что-то смотреть и слушать, в этих наушниках мои уши не устают от длительного использования, как было с прошлыми, и 2 это качество звука - четкое и объемное, играю в удовольствие, расслабляясь после тяжелого дня.
Владимир, менеджер по продажам
Долго искал компактные и удобные наушники. Данная модель меня порадовала, подключил к телефону быстро, проблем никаких не возникло, но больше всего поразила дальность действия, работая в офисе, часто приходится выходить из кабинета, к моему удивлению звук остается ровным, никаких помех не возникает, качество на высоте.
Очень понравился кейс, выглядят стильно. Легко помещаются в карман, для меня как для фитнес-тренера все должно быть с собой. Получила данные наушники в подарок, не могу не написать свой отзыв. Звучание качественное, но самое главное заряд держат долго, что очень важно, так как на связи я 24/7.
Кирилл, специалист по охране труда
Куплены вместо дорогих наушников на замену, но я не ожидал, что качество будет лучше, чем у моих предыдущих. Звук чистый и объемный что не может не радовать за такую цену, так как я любитель хорошего звучания. Работаю на производстве, где постоянный гул даже в помещении, с этими наушниками мои уши отдыхают.
Приобрел на днях наушники, довольно хороший агрегат, стиль, дизайн, функции – все продумано до мелочей. Понравилось, как сидят в ухе, не надо постоянно поправлять, сенсорное управление, очень много команд. Отвечаю на звонок, управляю громкостью через наушники, очень удобно при постоянной работе за рулем, при прослушивании музыки тоже легко регулирую все, благодаря сенсору.