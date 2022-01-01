Юрий, консультант И как я раньше жил без этих наушников?

Шумоподавление просто космос! У меня в доме шумные соседи с нескончаемым ремонтом, который начинается в 9 утра даже на выходных. Как же спасают меня мои новые наушники) Включил шумодав, даже если не планируешь слушать музыку в данный момент и наконец не слышишь эту дрель)



Иван, менеджер Люблю иногда послушать музыку за работой в офисе. И режим прозрачности это лучшее, что можно было придумать в наушниках! Можно, например, слушать аудиокнигу и одновременно слышать, всё, что происходит вокруг, не упустив ничего важного) Или если стало, наоборот, слишком шумно, одно касание и в работе шумоподавление)

Игорь, программист Игры занимают почти всё моё свободное время. Мои большие полноразмерные наушники уже столько всего пережили, что менять на новые такие же как-то не хотелось. Недавно узнал о новинке, тюменских наушниках CGPods Air Pro. Про данный бренд я слышал очень много положительных отзывов от своих друзей, но кроме как в играх, я наушники редко, где использую. Меня заинтересовало что у них есть игровой режим. Заказал на официальном сайте, подождал 2 дня и наушники были у меня) Во время игр был приятно удивлён: эти малыши выдают отличный звук, без отставания и прерывания. Также у меня были опасения, что так долго, как я обычно играю, мои уши устанут от этих маленьких наушников. Но использование оказалось комфортным, наушники в ушах почти невесомы. Особенно порадовало то, что можно отойти от своего игрового места, не снимая наушники и сходить за чашкой чая или энергетика 

Надежда, домохозяйка В наушниках очень нравится то, что я могу оставить телефон на зарядке в спальне, а сама уйти готовить на кухню и моя любимая аудиокнига не прервётся на самом важном моменте!:)

Юлия, администратор Не возникает проблем с поиском розетки будучи вне дома для зарядки моих наушников, так как радует ёмкость аккумулятора) Заряжаю кейс раз в несколько дней, этого хватает для нормированного использования наушников.

Владимир, дизайнер Сенсорное управление оказалось для меня удобней механического. До наушников CGPods Air Pro я пользовался наушниками другого бренда с механическим управлением. Так вот, время отклика на касание у CGPods Air Pro - моментальное, что очень радует! Можно быстро остановить трек или принять звонок, без усилий, лишь одним касанием)

Олег, риелтор Я риелтор и эти наушники с шумоподавлением хорошо показывают себя в городских условиях, часто приходится передвигаться по городу, поэтому нахожусь в шумных местах, но это мне не мешает слушать музыку с низким уровнем громкости или концентрироваться на аудио-уроках даже во время поездки в общественном транспорте, не меняя уровень звука.

Олеся, домохозяйка Для спорта – идеальные наушники. Особенно порадовал режим прозрачности. Так как дома маленький ребенок и большая семья, я, как мама в декрете, предпочитаю заниматься йогой в наушниках, но в то же время слышу все, что происходит вокруг и мне спокойно. Наушники хорошо держат заряд и удобно сидят в ушах.

Илья, блогер Использую данные наушники для работы и игр, приобрел недавно, покупкой очень доволен. Я ориентировался на 2 основных критерия при выборе: 1 это удобство, так как я блогер, мне постоянно надо что-то смотреть и слушать, в этих наушниках мои уши не устают от длительного использования, как было с прошлыми, и 2 это качество звука - четкое и объемное, играю в удовольствие, расслабляясь после тяжелого дня.

Владимир, менеджер по продажам Долго искал компактные и удобные наушники. Данная модель меня порадовала, подключил к телефону быстро, проблем никаких не возникло, но больше всего поразила дальность действия, работая в офисе, часто приходится выходить из кабинета, к моему удивлению звук остается ровным, никаких помех не возникает, качество на высоте.

Екатерина, фитнес-тренер Очень понравился кейс, выглядят стильно. Легко помещаются в карман, для меня как для фитнес-тренера все должно быть с собой. Получила данные наушники в подарок, не могу не написать свой отзыв. Звучание качественное, но самое главное заряд держат долго, что очень важно, так как на связи я 24/7.

Кирилл, специалист по охране труда Куплены вместо дорогих наушников на замену, но я не ожидал, что качество будет лучше, чем у моих предыдущих. Звук чистый и объемный что не может не радовать за такую цену, так как я любитель хорошего звучания. Работаю на производстве, где постоянный гул даже в помещении, с этими наушниками мои уши отдыхают.